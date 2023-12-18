Казанский «Рубин» могут покинуть 4 футболиста
dzen.ru
Казанский футбольный клуб «Рубин» планирует расстаться с четырьмя игроками в ближайшее трансферное окно.
Умарали Рахмоналиев, Александр Ломовицкий, Игорь Коновалов и Леон Мусаев находятся в списке претендентов. О возможных изменениях сообщил Иван Карпов.
Главной причиной решения клуба может стать недостаточное количество игровой практики у этих спортсменов в первой части сезона.
Напомним, что «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.