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Казанский «Рубин» могут покинуть 4 футболиста

Казанский «Рубин» могут покинуть 4 футболиста

dzen.ru

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Казанский футбольный клуб «Рубин» планирует расстаться с четырьмя игроками в ближайшее трансферное окно.

Умарали Рахмоналиев, Александр Ломовицкий, Игорь Коновалов и Леон Мусаев находятся в списке претендентов. О возможных изменениях сообщил Иван Карпов.

Главной причиной решения клуба может стать недостаточное количество игровой практики у этих спортсменов в первой части сезона.

Напомним, что «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.

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