Из Казани в Бангкок со стыковкой в Ашхабаде запустят авиарейсы

Авиакомпания Turkmenistan Airlines из Туркменистана организует авиационные перелеты из Казани в Бангкок. Рейсы будут стыковочные с остановкой в Ашхабаде. Данные приводит пресс-служба перевозчика.

Полеты планируют запустить с 22 декабря. Вылететь из столицы РТ можно будет в пятницы и субботу, а из Таиланда в субботу и воскресенье. Время полета составит до 15 часов.

Бангкок - столица Таиланда, известная своим высоким темпом жизни, крупными рынками и храмами. Авиарейс позволит более досконально изучить историю и культуру Азии.