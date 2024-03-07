Инженер меняет многое

Инженер на производстве – человек, способный изменить если не все, то очень многое. От его внимательного взгляда и вдумчивого подхода зависит, удастся ли определить «узкие» места и несовершенства в производстве, бизнес-процессах, а потом найти оптимальные решения для их устранения.

В целях улучшения производства в АО «Транснефть – Прикамье» создана и успешно функционирует служба развития производственной системы. Ее ведущий инженер Салават Закиров - неоднократный призер и победитель научно-технических конференций молодежи ПАО «Транснефть» - рассказывает, как их служба меняет мышление людей и формирует новую корпоративную культуру.

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

– Салават Маратович, какова роль службы развития производственной системы и в чем заключается ваша работа?

– Наша служба появилась совсем недавно и ее основная задача – развитие корпоративной культуры. За многие годы она устарела, потеряла свою эффективность. У нас на базе развернут центр компетенций, где каждую неделю обучается по 20 человек. Мы, как тренеры, знакомим их с небольшой теорией, учим пользоваться инструментами из менеджмента. Далее они применяют навыки на практике, учатся слаженной работе в группе.

Кроме обучения, мы содействуем научно-технологическому развитию компании. У нас каждый сотрудник может подать предложение по улучшению. В нашем РНУ уже были поданы 532 идеи, из которых 250 приняли. Новые идеи могут касаться чего угодно. Например, недавно по предложению сотрудника были сделаны специальные устройства, которые без грузоподъемной техники способны выпрямлять столбы для освещения. А еще теперь в нашем управлении у аппарата для чистки обуви есть ручки. (смеется) Это все для людей от людей!

– Можете поподробнее рассказать о том, как проходят обучения и виден ли результат?

– На протяжении пяти дней мы объясняем сотрудникам такие понятия, как ценности, потери. Учим устранять эти потери в производстве, совершенствоваться, работать в группе. После проработки теории они проходят деловую имитационную игру. Согласно инструкции, они организуют производственный участок. У всех свои роли, но цель едина – собрать 5 концевых выключателей, которые состоят из 30 деталей. Даётся 3 раунда по 20 минут. В процессе работы, они понимают, например, как сложно работать в беспорядке или насколько важно оптимизировать рабочие процессы. Все это обсуждают между собой, корректируют процесс работы и к третьему раунду обязательно справляются с задачей.

Нужно отметить, что люди поначалу сопротивляются, не понимают, зачем это им нужно и вообще не хотят верить, что что-то можно изменить. Особенно это наблюдается у представителей рабочих профессий. Но потом обучение их затягивает, появляется “огонь в глазах”, интерес. На пятый день многие выражают благодарность, жмут руки, фотографируются. Я рад, что все больше сотрудников встают на путь изменения корпоративного мышления. На сегодняшний день мы уже обучили 150 человек из РНУ, и это 11% из общего числа. К 2026 году планируем обучить 80% работников, а лучше все 100.

– Салават, Вы сами – активный участник научных конференций, и не раз выступали с новыми идеями и изобретениями. Как вы думаете, повлияло ли это на то, что теперь вы - ведущий инженер службы развития производственной системы?

– Возможно (смеется). Если честно, я и не думал, что все так сложится. Я просто делал любимую работу. Долгое время работал слесарем контрольно-измерительных приборов, автоматики и ездил по объектам. Именно эта практика дала мне понять, что многое в производстве можно и нужно улучшать. С 2016 года я начал учувствовать в МНТКМ ПАО «Транснефть» и предлагал новые идеи. Например, я хотел автоматизировать установку для откачки нефти, изобрел улучшенную версию газосигнализатора, у которой теперь была функция беспроводной зарядки. А победу на конференции мне принес проект улучшенного пульта для регулировки сварочного тока. Неудобство составлял кабель, который связывает пульт и сварочный аппарат. Пришло в голову создать беспроводной пульт с передатчиком.

Это здорово, что появилась наша служба. Теперь любой сотрудник, заметив какой-то нюанс в работе, может предложить идею по изменению, улучшению, оптимизации. Мы всегда рады новым идеям и изобретениям!

– Как Вы считаете, какие навыки и качества являются ключевыми у инженера службы развития производственной системы? Каким образом Вы их развиваете?

– Нужно постоянно работать над собой, показывать себя, и очень важно удивлять. Я много выступал в техникуме, делал прикольные устройства. Типа катушки Теслы, которая без проводов зажигает лампочки на расстоянии. Я его собрал, показал, и все удивились. Хоть в этом и нет ничего сложного.

Нужно стараться не сидеть на месте, не отчаиваться. Если говорить про различные кризисы, трудности, то для меня залог НЕвыгорания – разносторонность. У меня очень много увлечений разного вида, будь то изобретательство или музыка, видеосъемка или мотоспорт… Правда потом возникает такая проблема, как нехватка времени, но это уже совсем другая история (смеется).

А еще нужно помнить, что все начинается с тебя самого. Служба создана, чтобы улучшить условия труда и взаимоотношения между работниками, воспитать неравнодушный коллектив. Все остальное – карьерный рост, высокий заработок – тоже приложится, если ты будешь прилагать для этого усилия и подходить к труду системно. Это касается любого работника. Начни с себя, и мир начнет меняться.

Текст: Айсылу Шайхиева