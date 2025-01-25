Иделия Бадертдинова из Челнов стала новой Мисс Татарстан

В Казани завершился финал конкурса «Мисс Татарстан — 2025», где главный титул завоевала 17-летняя Иделия Бадертдинова из Набережных Челнов.

Звание «Мисс Казань — 2025» присудили 20-летней Екатерине Гайнуллиной, награду которой вручил начальник городского управления культуры Азат Абзалов. Первой вице-мисс стала 20-летняя Азалия Тимергалиева, а титул второй вице-мисс получила 17-летняя Камиля Губайдуллина из Казани.

В финальном этапе приняли участие 30 конкурсанток. После знакомства и дефиле в купальниках жюри выбрало 10 суперфиналисток.

Напомним, в прошлом году титул «Мисс Татарстан» завоевала 14-летняя Эвелина Габитова из Набережных Челнов.

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