Казанский чак-чак хотят сделать предметом охраны исторического поселения

Глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России Роман Рыбалко на заседании комитета ОКН по Татарстану предложил включить чак-чак в перечень объектов, охраняемых в рамках исторического поселения Казани.

Рыбалко напомнил, что в октябре 2024 года Казань принимала международный саммит стран БРИКС, который за три дня посетили лидеры многих государств. Гостей угощали не только традиционным хлебом с солью, но и чак-чаком, что сделало это лакомство одним из символов мероприятия.

Он отметил, что включение чак-чака в предмет охраны исторического поселения Казани могло бы стать интересным шагом. В беседе со СМИ Рыбалко уточнил, что его предложение можно воспринимать как одновременно шутку и серьёзное предложение.