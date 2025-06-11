Госпитализировали с истощением: разыскали 12-летнего сына скандальной челнинки

12-летнего сына Агины Алтынбаевой, пропавшего более чем на 10 дней, удалось найти. Женщина сообщила об этом на своей странице в «ВКонтакте».

Мальчик исчез, выйдя из двора дома в восьмом комплексе поселка ГЭС, и с тех пор о его местоположении не было никаких известий. Мать обратилась в полицию с просьбой о помощи в поисках.

В ночь с 10 июня Алтынбаева сообщила, что ее сын найден. Она уточнила, что ребенку понадобилась медицинская помощь. По ее словам, мальчика обнаружили в подъезде на территории ГЭС, и его срочно госпитализировали с диагнозом истощение, пишет KazanFirst.

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