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Погиб второй юный пассажир легковушки, пострадавший в ДТП в Татарстане

Ход и результаты предварительного расследования...

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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9-летний мальчик, второй несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, пострадавший в аварии 8 июня 2025 года в Верхнеуслонском районе, скончался в медицинском учреждении.

В связи с этим уголовное дело было переквалифицировано на ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух людей.

Ход и результаты предварительного расследования находятся под контролем прокуратуры.

Напомним, все случилось 8 июня 2025 года примерно в 18:50 на 767 км трассы M7 Волга «Москва -Уфа» в Верхнеуслонском районе.

Ранее мы писали о том, что тело пенсионера заметили у магазина в Набережных Челнах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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