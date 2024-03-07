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· Артем Акчурин

Главное управление ветеринарии РТ: Много скота и птицы завозят нелегально

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В Татарстане зафиксирован значительный рост нелегального завоза скота и птицы через перекупщиков. Данный факт вызвал обеспокоенность у замначальника главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхака Мотыгуллина. Кроме того, рост этого показателя свидетельствует о серьезной проблеме, касающейся здоровья животных и людей.

Габдулхак Мотыгуллин также подчеркнул, что у Татарстана тесные экономические связи с другими регионами России, что приводит к увеличению потока животных и птиц в регион. Нелегальный импорт животных остается вне контроля и вне закона, что является недопустимым.

В 2023 году в Татарстан было официально завезено более 54 тысяч голов крупного рогатого скота, включая импортных животных. Учитывая возможные риски заболеваний домашних животных, особенно опасной из них является африканская чума свиней, ящур, грипп птиц и бруцеллез. В Поволжье в 2023 году было зафиксировано более 260 случаев данных заболеваний.

Напомним, ранее в Татарстане на 13% упал индекс промышленного производства в январе 2024 года.

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