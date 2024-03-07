В Татарстане на 13% упал индекс промышленного производства в январе 2024 года

В январе 2024 года в Татарстане согласно данным Татарстанстата зарегистрировано снижение индекса промышленного производства на 13% по сравнению с декабрем 2023 года, он составил 87%.

В тоже время, по сравнению с январем предыдущего года, наблюдалось незначительное уменьшение этого показателя на 0,4%, до уровня 99,6%. Однако отмечается рост объема отгруженных товаров собственного производства на 11,1%, что составило 343 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом.



Важно отметить, что в указанный период производство кокса и нефтепродуктов, готовых металлических изделий и лекарственных средств продемонстрировало значительный рост: 102,8%, 104,4% и 146,2% соответственно.

С другой стороны, производство электрического оборудования (-42,8%), автотранспортных средств (-37,6%) и компьютеров (-28,5%) показали существенное снижение. Эти данные указывают на изменения в отдельных отраслях производства в Татарстане за указанный период.

Напомним, ранее в Татарстане подорожала потребительская корзина.