Глава Татарстана потребовал подготовить ресурсы для предупреждения подтоплений

На очередном совещании в Доме Правительства РТ Рустам Минниханов призвал обеспечить готовность всех необходимых ресурсов для предотвращения подтоплений, как сообщили в пресс-службе главы республики.

Раис Татарстана отметил, что с приходом весны возрастает риск подтоплений дорог, дворов и придомовых территорий, а также возможен сход снега и льда с крыш, что представляет реальную угрозу безопасности граждан и их имущества.

Минниханов поручил управляющим компаниям, коммунальным службам и собственникам объектов организовать вывоз снега с улиц и дворов многоквартирных домов, а также ускорить работы по очистке крыш жилых домов, социальных и коммерческих объектов, а также других высоких зданий от снега и наледи. Он подчеркнул, что главам муниципалитетов необходимо держать этот вопрос под личным контролем.

Особое внимание Минниханов уделил мерам борьбы с подтоплениями. Он отметил, что необходимо подготовить ливневые каналы и дренажные системы, а также создать дополнительные отводы для талых вод в нужных местах. Также глава республики подчеркнул важность предварительной подготовки насосов, мотопомп и другого оборудования для откачки воды.