Экстренно увели детей: в Челнах над детсадом черный столб дыма

Черный дым заметили над детским садом в Набережных Челнах. Местные жители были напуганы. Всех детей быстро увели с улицы в группы.

По предварительным данным, примерно в 100 метрах от учреждения полыхала свалка. В настоящее время пожар уже потушен, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария.