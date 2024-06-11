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Экстренно увели детей: в Челнах над детсадом черный столб дыма

По предварительным данным, примерно в 100 метрах от учреждения полыхала свалка

https://t.me/mash_iptash/7159

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Черный дым заметили над детским садом в Набережных Челнах. Местные жители были напуганы. Всех детей быстро увели с улицы в группы.

По предварительным данным, примерно в 100 метрах от учреждения полыхала свалка. В настоящее время пожар уже потушен, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани снова горела Русско-Немецкая Швейцария.

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