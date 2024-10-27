Движение по Вознесенскому тракту откроется к 10 ноября

Специалисты сообщили, что движение по Вознесенскому тракту в региональной столице Татарстана могут открыть уже к 10 ноября 2024 года.

По информации телеграм-канала «Татмедиа», время сдачи может быть изменено из-за погоды.

В настоящее время строительные работы на магистрали уже почти закончены. сейчас все еще неизвестна стоимость проезда по 2-му этапу Вознесенского тракта.

В комментариях люди не верят, что открытие этой территории разгрузит Мамадышский тракт. Помимо этого, на трассе и без того заторы с Аметьевской магистрали.

Ранее мы писали о том, что автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Сармановском районе Республики Татарстан. Известно, что все случилось днем 26 октября 2024 года. На месте находились медики скорой помощи и сотрудники Государственной автомобильной инспекции.