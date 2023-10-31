Новости Татарстана
· Артем Акчурин

Татарстанец передал бойцам СВО полтонны меда

Татарстанец передал бойцам СВО полтонны меда

news.myseldon.com

Подписаться в Telegram

Пчеловод из деревни Добромыш, Альметьевского района , Александр Коновалов передал участникам специальной военной операции полтонны меда.

Для передачи подарков, добрый житель республики обратился к волонтерам, Айрату Хаматову и Динару Ахметзянову из Чистополя. Поэтому, в Чистополь было доставлено 270 банок горчичного и цветочного меда.

Также Александр попросил часть меда, передать семьям бойцов перед новогодними праздниками, сообщают активисты.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Полезное

8 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

услуг по уничтожению борщевика

Новости Казани

день назад

В Казани посетители кафе устроили массовую драку из-за девушки

Новости Татарстана

день назад

Новый прокурор РТ предложил запретить подросткам посещать кальянные

услуги офсетной печати в Москве

Новости Казани

4 часа назад

Аэропорт Казани купил за 23 млн рублей земельный участок

Новости Казани

день назад

В Казани мост через Монастырскую протоку построят в следующем году

Новости Казани

день назад

В Казани в трубе на территории больницы застрял щенок

Новости Казани

день назад

В Казани в озеро Кабан выпустили краснокнижную гагару
Лонгриды
день назад

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

«Через минуту отель был в дыму»: стала известна предварительная причина пожара в KamaRooms

Новости Татарстана

51 минуту назад

В Татарстане изъято более 800 автомобилей за год

Полезное

8 часов назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

Новости Татарстана

час назад

Татарстанец передал бойцам СВО полтонны меда

Новости Татарстана

2 часа назад

Потребность в автокредитах по РТ выросла на 100%
Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане
Новости Татарстана
3 часа назад

Эксперт КФУ Аухадеев рассказал об аномальном потеплении в Татарстане

Новости Татарстана

2 часа назад

7,6 млрд рублей направят на строительство «Нэфис Косметикс» в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

В магазинах ЛНР появились продукты из Татарстана

Новости Казани

3 часа назад

Московский зоопарк готов предоставить вольер белому мишке из Казани
Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте
Важное в РТ
4 дня назад

Более 10 миллионов рублей сэкономили жители Татарстана за месяц на поездках в общественном транспорте