Татарстанец передал бойцам СВО полтонны меда

Пчеловод из деревни Добромыш, Альметьевского района , Александр Коновалов передал участникам специальной военной операции полтонны меда.

Для передачи подарков, добрый житель республики обратился к волонтерам, Айрату Хаматову и Динару Ахметзянову из Чистополя. Поэтому, в Чистополь было доставлено 270 банок горчичного и цветочного меда.

Также Александр попросил часть меда, передать семьям бойцов перед новогодними праздниками, сообщают активисты.