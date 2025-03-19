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Депутат предложил отключить газ нерадивым казанцам

В 2024 году в Татарстане зафиксировали 85 инцид...

pixabay

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На заседании комитета Госсовета Татарстана, прошедшем в центре «Газпром трансгаз Казань», обсуждали вопросы безопасности и замены газового оборудования. В 2025 году планируют отремонтировать и заменить газопроводы в 102 многоквартирных домах. Работы откладывались из-за нехватки финансирования.

Депутат Евгений Чекашов отметил, что за последние пять лет газовые сети обновили лишь в нескольких домах, а в большинстве зданий газ можно отключить ради безопасности. В свою очередь, начальник ГЖИ Татарстана Александр Тыгин сообщил, что вынос газопровода обходится в 300 тысяч рублей.

Газовые нарушения и штрафы

В 2024 году в Татарстане зафиксировали 85 инцидентов с газовым оборудованием, в том числе 15 случаев отравления угарным газом. Основные причины — самовольная перепланировка, закрытые вентиляционные шахты и пластиковые окна без приточных клапанов.

Газовые службы обязаны ежегодно проверять оборудование, однако в 2023 году специалисты не смогли попасть в 5 тысяч квартир. В прошлом году число отказов сократилось до 398. В 2025 году выявили девять случаев самовольного подключения газа, за что нарушителям грозит штраф в 10 тысяч рублей.

73% многоквартирных домов Казани эксплуатируют газовое оборудование с истекшим сроком службы. Чтобы ускорить процесс ремонта, директор МУП Казани Олег Калимов предложил проводить работы сразу во всех домах, попавших под отключение газа.

Газификация и перспективы

Уровень газификации Татарстана достиг 99,5%, что является одним из лучших показателей в России. В 2024 году в республике подали 47 тысяч заявок на газификацию, а объем поставленного газа превысил 19 миллиардов кубометров.

По словам гендиректора «Газпром трансгаз Казань» Рустема Хамматова, в 2025 году введут в эксплуатацию 450 километров новых газопроводов. Также продолжается догазификация СНТ: поступило 546 заявок, но часть из них отклонят из-за несоблюдения нормативных требований.

Несмотря на высокий уровень газификации, остаются проблемы, требующие решения. Депутаты считают необходимым включить вынос фасадных газопроводов в программу капремонта и обеспечить ресурсоснабжающим организациям доступ к системе градостроительной деятельности, пишет «Вечерняя Казань».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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