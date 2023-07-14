«Деньги могут оказаться выброшенными на ветер»: стали известны причины остановки реконструкции стадиона «КАМАЗ»

Глава Челнов Наиль Магдеев рассказал о причинах остановки реконструкции стадиона «КАМАЗ»

Стало известно, что открытие нового стадиона ФК "КАМАЗ" не стоит ждать в 2024 году. Помимо этого, сама реконструкция была приостановлен, сообщил глава Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он рассказал, что вложения в проект зависят от показателей команды и необходимо присмотреть, как в будущем будут идти дела. С его слов, если команда покажет волю к победе и хорошую игру, то болельщики станут приходить, а пока десятитысячный стадион попросту не нужен, а деньги могут оказаться выброшенными на ветер.

- Если плохо будем играть, зачем деньги вкладывать? Деньги на ветер? Мы так не можем. У нас появятся аргументы перед жителями нашего города, для чего мы реконструируем стадион. Все, что мы будем делать, — это трехзначная цифра, немаленькая.

Наиль Магдеев отметил, что город готов пойти на это, увидев, как команда играет. Но совсем без новшеств в этом году не обойдется - будет обновлено электронное табло, сообщает «БИЗНЕС online».