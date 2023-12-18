Дефицит бюджета в Татарстане на 2023 год составил 40,1 млрд рублей

Внесение изменений в республиканский бюджет на 2023 год было одобрено Госсоветом Татарстана. Согласно новому проекту, дефицит казны составит 40,1 млрд рублей, в то время как доходы бюджета оцениваются в 484,7 млрд рублей, а расходы – в 524,8 млрд рублей.

Немного ранее исходный дефицит бюджета РТ планировался в размере свыше 45 млрд рублей, однако Госсовет принял решение о его сокращении до 29,7 млрд рублей.



Несмотря на рост дефицита, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заявил, что республика "преодолела этот сложный период, когда санкции негативно сказывались на пополнении бюджетов субъектов РФ, включая Татарстан".

Ранее в Татарстане были избраны новые судьи.