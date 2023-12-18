Новости Татарстана
· Артем Акчурин

В Татарстане были избраны новые судьи

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В Татарстане были избраны 5 мировых судей. Кандидатов рассмотрели на заседании Госсовета РТ и одобрили единогласным решением.
Согласно документации парламента, на должность мировых судей сроком на три года были избраны:

  • по Елабужскому судебному району Татарстана, судебный участок No1 — Динисламова Лилия Фатыховна;
  • по Московскому судебному району города Казани, судебный участок No4 — Гафаров Марсель Барыевич.

А без ограничения срока полномочий были избраны:

  • по Верхнеуслонскому судебному району Татарстана, судебный участок No1 — Гарифуллин Расим Рашитович;
  • по судебному району города Набережные Челны, судебный участок No18 — Сафина Резеда Равилевна.

Также на заседании депутаты возложили исполнение обязанностей мирового судьи судебного участка No1 по Арскому судебному району на судью, находящегося в отставке, Валееву Гульназ Дамировну. Обязанности возложены на срок одного года.

Кандидатуры были представлены исполняющим обязанности председателя Верховного суда РТ Эдуардом Каминским.

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