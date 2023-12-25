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Метшин положительно оценил сериал «Слово пацана»

Метшин положительно оценил сериал «Слово пацана»

rbc.ru

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Мэр города Казани Ильсур Метшин выразил свое мнение относительно сериала «Слово пацана» в рамках ежегодной пресс-конференции.

Мэр заявил, что не смотрел сериал, но получил обратную связь от знакомых, которые отметили его реалистичность и способность вернуть их в Казань 80-х годов.

Он подчеркнул, что время не вернуть, но сериал является важным событием года и отметил талант создателей проекта.

«Хочется верить, что плоды от просмотра сериала будут хорошие, научат выбирать правильный путь, друзей. А родители будут внимательнее к поступкам своих детей», — заявил мэр города.

Метшин также пообещал посмотреть сериал, как только появится свободное время.

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