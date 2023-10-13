Было собрано все самое необходимое: волонтеры РТ доставили на передовую гумпомощь

Волонтеры Татарстана собрали и доставили на передовую гуманитарную помощь бойцам

Очередная партия необходимых вещей и предметов обихода была передана военнослужащим от представителей регионального отделения Народного фронта РТ вместе с молодежной командой. Сбор проводился совместно с республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», волонтерскими и общественными организациями, предприятиями и неравнодушными жителями республики.

Груз был доставлен в полк 1231 представителями Молодежного крыла Народного фронта. Все, что было отправлено военнослужащим, сформировали с учетом потребностей военнослужащих.

Координатор Молодежного крыла Народного фронта в РТ Дамир Нургалиев рассказал, что на передовую было доставлено все самое необходимое: строительные материалы, межсезонная одежда, специальные бочки для воды и бензина. газовые баллоны, лекарства, продукты, палатки и спальники. Впервые были переданы и строительные стеллажи. Военные объяснили, что они нужны для оборудования медчасти, чтобы там держать там медикаменты.

Напомним, что гуманитарные грузы на передовую представители Молодежного крыла Народного фронта доставляют уже не первый раз. Сбор регулярно поддерживают народные полки РТ - простые жители.