Будет целевой набор в будущем: в Татарстане решают вопрос нехватки кадров во флоте

Для нужд флота Татарстана планируют начать обучать капитанов-целевиков

Гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин в беседе с rt.rbc.ru рассказал, что в планах компании принять на свой баланс не только суда «Татфлота», но и их экипажи. Объясняется это тем, что «никто не знает судно лучше, чем его капитан, который работает на нем не один десяток лет».

С его слов, судоходная компания региона сталкивается с дефицитом кадров. Эту проблему он назвал более существенной, нежели обеспечение речных перевозок новыми судами. С его слов, на данный момент экипажи трех имеющихся у Флота РТ судов укомплектованы, но при их формировании пришлось столкнуться со сложностями в вопросах командного состава.

Роман Лизалин отметил, что для решение кадрового вопроса ведется совместная работа с Государственным университетом водного транспорта. Лизалин также не исключает и того, что в вузе для «Флота РТ» будет целевой набор в будущем.