Пожар на Революционной в Юдино ликвидирован

В 09:54 в оперативные службы Казани поступила информация о пожаре, вспыхнувшем на Революционной, 80. На открытой территории воспламенились пластиковые ёмкости, содержащие растворитель, который разлился по поверхности. Ситуация осложнялась высоким риском распространения огня на близлежащие объекты, в связи с чем был объявлен третий уровень сложности. Видео с места возгорания.

На место происшествия прибыли пожарные расчёты, которые немедленно приступили к локализации очага возгорания. Основной задачей стало не только тушение пламени, но и защита расположенных поблизости железнодорожных цистерн и построек. К 10:40 пожарным удалось остановить открытое горение на площади в 500 кв. м, а к 10:57 огонь был полностью потушен.

Пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовало свыше 60 сотрудников и было задействовано 24 единицы специальной техники. Обстоятельства происшествия будут выяснены специалистами Госпожнадзора в ходе проверки.