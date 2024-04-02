Муллин: атака БПЛА на предприятие Нижнекамска не привела к серьезным разрушениям

Атака беспилотника на предприятие в Нижнекамске не привела к серьезным разрушениям
После атаки беспилотных летательных аппаратов на предприятие Нижнекамска потерпевших не зафиксировано, к счастью, объект не получил серьезных повреждений. Об этом рассказал в телеграмме глава города Рамиль Муллин.
Мэр добавил, что технологический процесс местного завода не нарушен. Все службы сработали быстро. В то время сработала система безопасности.
Муллин призвал местных жителей сохранять спокойствие, не паниковать и доверять исключительно официальным источникам.
Ранее мы писали о том, что количество потерпевших из-за атаки дронов в «Алабуге» увеличилось до 13 человек.
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