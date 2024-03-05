АО «Транснефть – Прикамье» одержало победу в республиканском конкурсе по охране труда

АО «Транснефть – Прикамье» стало победителем второго этапа ежегодного республиканского конкурса по охране труда в номинации «Лучшее положение о системе управления охраной труда в организации». Диплома второй степени предприятие удостоено в номинации «Лучшее положение о порядке проведения стажировок с эксклюзивным подходом».

При подведении итогов второго этапа конкурса жюри оценило эффективность системы управления охраной труда и эксклюзивность подхода в проведении стажировок, примененного на предприятии в связи с объявленным в Российской Федерации Годом педагога и наставника.

Ранее в число победителей первого этапа состязаний вошли работники компании Александр Исаев, Рузиль Хурматуллин, Роберт Гарифулллин и Алексей Петров, в двадцатку сильнейших конкурсантов - Андрей Рожин и Тимофей Дресвянников. Лидеры определились в ходе эксклюзивных вебинаров и викторин на знание правил по охране труда при работе на высоте, а также законодательных изменений в сфере охраны труда в 2023 году.

Республиканский конкурс «Лучший специалист по охране труда» проводится Межрегиональной ассоциацией охраны труда при поддержке Общественной палаты Республики Татарстан. Его цель - повышение эффективности и качества работы по созданию безопасных условий труда, а также обмен и тиражирование положительного опыта в данной сфере.

Безопасность сотрудников является одним из приоритетов социальной политики АО «Транснефть – Прикамье». Предприятие эффективно реализует профилактические мероприятия по недопущению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, непрерывно повышает степень автоматизации и механизации технологических процессов, поддерживает высокий уровень знаний работников в области охраны труда. Представители предприятия постоянно подтверждают высокий уровень знаний в данных областях, регулярно становясь победителями тематических конкурсов различного уровня.