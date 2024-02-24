«Ак Барс» одержал победу над «Амуром»

На прошедшем домашнем матче во дворце спорта "Ак Барс" одержал победу со счётом 4:2. В первом периоде гости смогли открыть счёт, но во втором временем команда Лозебников пропустила целых четыре шайбы. Особенно успешно выступил Станислав Галиев, который сумел забить дубль. Также на счету триумфаторов отличились Быки и Семёнов. Хотя в конце встречи хоккеисты из Хабаровска смогли забросить ещё одну шайбу, это уже не повлияло на итоговый результат.



Также необходимо отметить, что в данной игре в состав вернулись Тимур Билялов и Дмитрий Кагарлицкий, что оказало положительное влияние на команду.

В понедельник "Ак Барс" проведёт свой следующий домашний матч против команды "Адмирал".