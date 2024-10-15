2 мужчин после ДТП под Мензелинском спасают в РКБ Казани

В аварии, которая случилась 11 октября в Мензелинском районе, есть пострадавшие. 3 человека сейчас находятся в тяжелом состоянии.

1 пассажир автобуса лежит в реанимации в Челнах. 2 мужчин перевезены в Казань. 48-летнего пассажира перевели в травматологию. 27-летний водитель подключен к аппарату ИВЛ.

Напомним, все случилось 11 октября в 9 утра в Татарстане. По предварительной информации, водитель автобуса во время поворота не уступил дорогу и влетел в автомобиль Yutong.

2 пассажира общественного транспорта умерли на месте аварии, пишет издание «Челнинские известия».

Сотрудники СУ СК РФ по Татарстану завели дело по статьям 238 УК РФ и 264 УК РФ.

Ранее мы писали о том, что утром, 15 октября 2024 года, на станции Бугульма в Республике Татарстан поезд с вагонами сошел с рельсов. Камская транспортная прокуратура организовала проверку.