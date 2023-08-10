Зафиксировали 104 аварии: в Казани накануне два человека были сбиты насмерть

Два ДТП со смертельным исходом произошли в Казани 9 августа

В Казани накануне, 9 августа, произошло две смертельные аварии. На Оренбургском тракте 22-летний водитель автомобиля Evolute сбил 29-летнего мужчину, который на проезжей части занимался дорожными работами. В результате второй скончался в больнице от полученных травм.

Второе ДТП имело место на улице Вишневского. Водитель автомобиля Toyota сбил 63-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате пострадавший также скончался в больнице.

Всего в Казани за прошлые сутки было зафиксировано 104 ДТП, в числе которых пять наездов на пешеходов. Травмы получили семь человек.

За нарушения правил дорожного движения к ответственности были привлечены 507 водителей и 184 пешехода. Сама частая причина - игнорирование ремней безопасности. Восемь человек были остановлены, так как управляли автомобилем с признаками опьянения.