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За первое полугодие 2023 года в Приволжье семейной ипотекой от Сбера воспользовались более 11 тысяч семей

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За первые 6 месяцев 2023 года объем семейной ипотеки клиентам Волго-Вятского банка Сбербанка* составил почти 44 млрд рублей. Наибольший объем ипотечного кредитования по данной программе в Татарстане – 14,5 млрд рублей.

Данные по остальным регионам присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка за первое полугодие 2023 года:

  • Владимирская область – 1,7 млрд рублей;
  • Нижегородская область – 4,3 млрд рублей;
  • Республика Марий Эл – 1,5 млрд рублей;
  • Кировская область – 3,03 млрд рублей;
  • Республика Мордовия – 1,06 млрд рублей;
  • Пермский край – 6,8 млрд рублей;
  • Республика Удмуртия – 6,3 млрд рублей;
  • Республика Чувашия – 4,2 млрд рублей.

Программа семейной ипотеки действует до 1 июля 2024 года — для семей, у которых уже есть двое и более детей младше 18 лет, в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года родился ребёнок или до 31 декабря 2027 года — для семей, в которых до 31 декабря 2023 родился ребёнок-инвалид. С 30 июня ставка по программе была снижена. Скидка до 3,8 процентных пункта по льготной программе доступна на Домклик покупателям новостроек в период строительства при сроке кредита от 20 лет. Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно онлайн на Домклик при покупке у застройщиков — партнёров, участников проектного финансирования банка.

Ранее, на Петербургском международном экономическом форуме в Сбере отметили существенный прирост ипотечного портфеля по всем программам банка в 2023 году в сравнение с двумя предыдущими. В банке это связывают с действующими программами по субсидированию и господдержке, донастройкой различных программ под запрос конкретного клиента, а также удобством сервисов оформления ипотечного кредита. По прогнозам Сбера, в 2023 году выдачи вырастут на 46% по сравнению с 2022 годом.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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