Вводятся три остановки: в Казани изменят схему движения на четырех улицах

В Казани 14 октября на четырех улицах изменят схему движения

На улицах Вересаева, Пржевальского, Ударной и Камчатской в Авиастроительном районе Казани в ночь с 13 на 14 октября поменяется схема организации дорожного движения, что позволит улучшить дорожную обстановку, а также увеличить пропускную способность улиц. Согласно новой схеме, на вышеперечисленных улицах будет организовано одностороннее движение.

Изменится также и схема движения автобусов, следующих по маршрутам №37, 40, 32, 78, 92с и 93. Для общественного транспорта вводятся три новых остановочных пункта: «Ул.Циолковского» (возле дома №11 по ул.Пржевальского), «Ул.Пржевальского» (возле дома №4 по ул.Пржевальского), «Ул.Камчатская-2 (возле дома №31 по ул.Камчатской).