Всего родилось 364 ребенка: названы самые редкие и самые популярные имена казанских новорожденных

Названы самые редкие имена новорожденных в Казани в октябре 2023 года

В Казани на прошлой неделе, со 2 по 8 октября, родилось 364 ребенка: 188 девочек и 176 мальчиков. Вес самого крохотного новорожденного составил 1020 граммов, а наибольший вес ребенка - 5020.

Наиболее часто казанцы выбирали такие имена как Самир, Ислам, Эмир, Раян, Эмиль, София, Риана, Мирослава, Амина, Малика и Мирослава.

Среди самых редких имен - Эльман, Ирман, Нурхан, Ильяс, Габриэлла, Самрада, Айла, Зои, Мия и Айрин.