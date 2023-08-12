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"Все обоссано и облевано": казанцы жалуются на жаркие закрытые остановки транспорта

"Все обоссано и облевано": казанцы жалуются на жаркие закрытые остановки транспорта
"Все обоссано и облевано": казанцы жалуются на жаркие закрытые остановки транспорта

Фото: открытые источники

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Жители Казани массово жалуются на закрытые обстановки транспорта. В жару находиться в них невыносимо. Температура внутри остановок напоминает температуру в бане, недовольные жители написали гневные замечания в телеграм-канал мэрии столицы Татарстана.

По словам разгневанных казанцев, в остановках есть кондиционеры, но они не работают. Некоторые остановки облюбовали бездомные, и теперь туда не зайти совсем.

"Вонь стоит жутчайшая, полы и лавки облеванные и обоссанные, мусор разбросан, стекла грязные! ЖК монитор два года не работает! Автомат с водой или кофе тоже увезли. Урну пластиковую раздолбали, она некоторое время стояла разорванная, а потом и урны не стало! Ни одной взамен не поставили! Видеокамеры висят для красоты?", — пишут жители.

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