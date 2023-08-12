"Все обоссано и облевано": казанцы жалуются на жаркие закрытые остановки транспорта

Жители Казани массово жалуются на закрытые обстановки транспорта. В жару находиться в них невыносимо. Температура внутри остановок напоминает температуру в бане, недовольные жители написали гневные замечания в телеграм-канал мэрии столицы Татарстана.

По словам разгневанных казанцев, в остановках есть кондиционеры, но они не работают. Некоторые остановки облюбовали бездомные, и теперь туда не зайти совсем.