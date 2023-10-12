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Внесли значительный вклад в развитие города: в Казани вручил награды выдающимся местным жителя

Мэр города Ильсур Метшин вручил награды выдающимся жителя Казани
Внесли значительный вклад в развитие города: в Казани вручил награды выдающимся местным жителя

Мэрия Казани (Денис Гордийко)

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В казанской Ратуше накануне прошла XXV сессия Казанской городской Думы четвертого созыва. По традиции перед началом заседания глава города Ильсур Метшин вручил республиканский и городские награды жителям, которые внесли значительный вклад в развитие Казани.

Педагогу дополнительного образования Центра искусств «Шарс» Ландыш Фаттаховой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ».

Машинисту МУП «Городское благоустройство» Николаю Калинину - звание «Заслуженного работника ЖКХ РТ».

Звания «Заслуженный работник информатизации и связи РТ» удостоен заместитель начальника Управления информационных технологий и связи Исполкома - начальник отдела информационной безопасности Тимур Сапегин.

Заместитель председателя Волго-Вятского банка - управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк России» Рушан Сахбиев отмечен знаком отличия «За безупречную службу Казани».

Почетных званий были отмечены и других жители Казани, которые внесли значительный вклад в развитие города. В заключении церемонии глава столицы РТ Ильсур Метшин поздравил с Днем рождения руководителя Исполкома Казани Рустема Гафарова.

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