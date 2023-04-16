Ветер сохранится: в Татарстане воздух вновь прогреется почти до 20 градусов тепла

В Татарстане сохранится ветер и потеплеет в начале рабочей недели с 17 апреля

Специалисты гидрометцентра республики Татарстан рассказали, какая погода ждет местных жителей в ближайшее время.

Сообщается, что сегодня, 16 апреля, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до 13 градусов тепла.

Ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду и в Казани. Ночью температура воздуха опускалась до -3 градусов, а вот днем город разогреется до 12 градусов.

Как сообщают синоптики, следующая неделя начнется с ветра, но не столь сильного, как было на выходных, - он составит 2-9 метров в секунд. Ночью в республике температура воздуха будет опускаться до -7 градусов, а вот днем столбики термометров поднимутся до 18 градусов тепла.