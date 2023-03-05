В Татарстане возбудили уголовное дело после жестокого расстрела собаки

В Татарстане возбуждено уголовное дело после расстрела собаки в Казани

В Татарстане, в ОП "Гвардейский" в Казани возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в бездомную собаку по статье 245 части 1 УК РФ "Жестокое обращение с животными", сообщила пресс-служба мэрии столицы РТ.

Бездомного пса Дружка расстреляли во дворе дома № 13 на улице Рахлина. По материалам дела, неустановленный в конце января открыто и демонстративно выстрелил из огнестрельного оружия в собаку из окна.

В результате ранений у собаки были повреждены задние лапы. Хоть Дружок был и бездомным псом, во дворе его подкармливали, а после инцидента волонтеры отвезли собаку на лечение в клинику, где пес и скончался.

По словам местных жителей, это не первый случай, когда их сосед стреляет в животных из окна.

Замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин пообещал разобраться в ситуации. На сегодняшний день ход расследования взят на контроль в прокуратуре Советского района.