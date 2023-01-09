В Татарстане угарным газом отравились пять человек

В Татарстане накануне зафиксированы два случая отравления угарным газом, пострадали пять человек.

Первый случай имел место в Казани. В Кировском районе в многоэтажке по улице Батыршина пострадали трое, включая ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Взрослых пострадавших отправили в больницу № 7, ребенка - в ДРКБ. В качестве предполагаемой причины рассматривается слабая тяга в дымоходе.

Второй случай произошел в Азнакаево на доме на улице Нефтяников. Отравились девушка 2003 года рождения и юноша 2000 года рождения. Оба доставлены в ЦРБ с отравлением легкой степени.

