В Татарстане на трассе прямо на ходу загорелась фура, полная конфет

На трассе в Татарстане загорелась фура с конфетами

В Нижнекамском районе Татарстана на трассе Чистополь-Казань вспыхнула фура, перевозившая конфеты. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

На ходу у автомобиля загорелась кабина. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Предварительно, причиной ситуации могла стать неисправная пароводка или проблемы с ходовой частью, в результате которых воспламенение пошло от колес.