В Казани у Голубых озер размыло дорогу

Недавние наводнения в Казани смыли берега и дорогу, ведущую к голубому озеру. Фотографии и видео с разрушениями быстро распространились в социальных сетях.

На дороге сейчас обрушены деревья, а на знаке "кирпич" читаются следы урагана. Но это не останавливает людей, которые продолжают идти к озеру, обходя препятствия по узкой полосе или идя прямо по обвалившемуся асфальту.

"Люди не остановились перед трудностями, а просто нашли другой путь к озеру. Природа сама решила за нас, какой путь выбрать," - комментируют пользователи запись.

Исследования голубых озер проводят казанские ученые. Министерство экологии заявило, что после завершения исследований будут приняты меры по ограничению доступа к озерам.