В региональной столице Татарстана из-за матча «Рубина» с ЦСКА будет ограничена продажа спиртных напитков в период с 20 по 21 сентября 2024 года. Такое постановление уже подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Запрет на продажу алкоголя, в том числе, будет распространяться вокруг самого стадиона «Ак Барс Арена», на пр. Амирхана, ул. Астрономической, Университетской, Баумана, К. Наджми, Профсоюзной и Чернышевского.

Однако известно, что ограничения не касаются кафе и ресторанов, где продажа спиртных напитков не запрещена.

Ранее мы писали о том, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик сообщил, что планирует участвовать в саммите БРИКС, который состоится в региональной столице Татарстана. Додик отметил, что он приедет в республику уже 20 октября 2024 года.