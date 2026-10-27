В Тетюшском районе обновили дорогу к селу Кошки-Новотимбаево

В Тетюшском районе Татарстана завершили капитальный ремонт подъезда к селу Кошки-Новотимбаево. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Дорожники уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью и отремонтировали мост, расположенный на этом участке. Также специалисты нанесли свежую дорожную разметку.

Обновленный подъезд должен сделать поездки комфортнее и безопаснее как для местных жителей, так и для транзитного транспорта. Все работы были выполнены в рамках нацпроекта.