Новости Татарстана

В Тетюшском районе обновили дорогу к селу Кошки-Новотимбаево

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Тетюшском районе Татарстана завершили капремо...

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В Тетюшском районе Татарстана завершили капитальный ремонт подъезда к селу Кошки-Новотимбаево. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Дорожники уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью и отремонтировали мост, расположенный на этом участке. Также специалисты нанесли свежую дорожную разметку.

Обновленный подъезд должен сделать поездки комфортнее и безопаснее как для местных жителей, так и для транзитного транспорта. Все работы были выполнены в рамках нацпроекта.

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