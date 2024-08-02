В Казани с 10 августа перекроют участок улицы Мало-Московской

В Казани на время будет ограничено движение любого транспорта на улице Мало-Московской. Причина - специалисты будут менять трубопроводы тепловой сети.

В период с 6:00 10 августа до 23:00 11 августа 2024 года, окажется закрыт участок около дома №28. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Ранее мы писали о том, что жителей дома в региональной столице затопило после ремонта крыши. Вода быстро оказалась на верхних этажах, а после растеклась по всему дому. Жители переживают за свою жизнь, потому что вода может спровоцировать короткие замыкания.

Кроме того, мы говорили, что в Казани столкнулись 3 грузовика: водителя увезли без сознания. Автовладельца, который оказался зажат в грузовом автомобиле на Мамадышском тракте, вытащили спасатели. Уточняется, что сотрудники Госавтоинспекции оставили фуры стоять на месте аварии.