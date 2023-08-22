Новости Казани
· Алина Алмакаева

В Казани предложили перейти на раздельный сбор мусора

В Казани предложили перейти на раздельный сбор мусора

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Ежедневно в Казани вывозится 1,6 тысячи тонн мусора, однако город столкнулся с проблемой отсутствия свободных полигонов для его захоронения, поскольку предыдущие истощились. Замруководитель исполкома города, Искандер Гиниятуллин, поделился этой информацией.

Он отметил, что развитие инфраструктуры по обработке мусора было замедлено в связи со строительством мусоросжигательного завода у Казани. По мнению Гиниятуллина, чтобы избежать будущих проблем с мусором, жители города должны изменить свои привычки и начать проводить раздельный сбор отходов.


Он также призвал горожан отказываться от использования одноразовых пакетов и контейнеров. Восстановление системы сортировки мусора в городе и финансовая поддержка этого бизнеса также стали необходимостью.

Замруководитель исполкома Казани говорит, что решения по этому вопросу должны быть приняты на федеральном, региональном и городском уровнях.

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