В Казани площадка около магазина на улице Баруди была в огне

В Казани территория около магазина охвачена пламенем. Возгорание началось примерно в час ночи на ул. Баруди. Помимо этого, полыхала и урна соседнего киоска.

Благодаря сотрудникам МЧС, которые подъехали вовремя, магазин не пострадал от огня. Сгорела лишь площадка.

Дым почувствовали местные жители. Люди вышли на улицу посмотреть, что случилось. Чтобы избежать ЧП, сотрудники полиции перекрыли дорогу на улице Баруди. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Татарстан 24.