Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани площадка около магазина на улице Баруди была в огне

Благодаря сотрудникам МЧС, которые подъехали вовремя, магазин не пострадал от огня

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Казани территория около магазина охвачена пламенем. Возгорание началось примерно в час ночи на ул. Баруди. Помимо этого, полыхала и урна соседнего киоска.

Благодаря сотрудникам МЧС, которые подъехали вовремя, магазин не пострадал от огня. Сгорела лишь площадка.

Дым почувствовали местные жители. Люди вышли на улицу посмотреть, что случилось. Чтобы избежать ЧП, сотрудники полиции перекрыли дорогу на улице Баруди. Обстоятельства произошедшего выясняются, пишет Татарстан 24.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Мистика или реальность: таинственные места Татарстана и их история

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

обратный звонок заказать круглосуточно тараканы

Новости Татарстана

2 часа назад

В 30 км от Казани появился напечатанный на 3D-принтере поселок

Интересное в Казани

2 дня назад

Продаем вторичку и покупаем квартиру в новостройке: рассказываем об условиях трейд-ин в Казани

демонтаж кондиционера стоимость в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

В Челнах водитель квадроцикла погиб после столкновения с Hyundai

Новости Татарстана

2 часа назад

Нюша не станет делить имущество при разводе с казанским бизнесменом Сивовым

Новости Казани

час назад

Вылет рейса из Казани в Анталью 2 июня задержали на 6 часов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 2 июня из-за ливня затопило село Татарская Дымская

Новости Татарстана

19 минут назад

39-летний челнинец, который ударил ребенка, пояснил свой «воспитательный шлепок»
Лонгриды
2 дня назад

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

«Ограничения только в нашей голове!»: участник шоу «Титаны» из Казани рассказал о победах, съемках и зависимости

Новости Казани

49 минут назад

Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты из Ашхабада в Казань со 2 июня

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

Новости Татарстана

2 дня назад

В Европе перестали, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ убивает ваши почки

Новости Татарстана

2 дня назад

5-летнего ребёнка ударило током от электроизгороди для скота в Татарстане
В Казани площадка около магазина на улице Баруди была в огне
Новости Казани
34 минуты назад

В Казани площадка около магазина на улице Баруди была в огне

Интересное в Казани

2 дня назад

В Татарстане стали чаще смотреть мультфильмы и семейное кино

Новости Татарстана

2 дня назад

Под Зеленодольском поезд протаранил застрявшую на ж/д путях Kia

Новости Татарстана

2 дня назад

В Казани изменятся маршруты автобусов №15, 29, 75 из-за ремонта
Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов
Интересное в Казани
4 дня назад

Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов