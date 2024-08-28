В Казани отменили салют на День города и республики

В Казани отменили фейерверк, запланированный на 30 августа в честь Дня города и Дня республики. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы мэрии Казани.

«Организационный комитет республики решил внести изменения в программу празднования и отменить фейерверк», — уточнили в мэрии.

Кроме того, в городской администрации отметили, что, несмотря на отмену фейерверка, в Казани в День города и республики будут открыты детский парк «Елмай» и клуб для подростков «Вертолет». Также планируется представление обновлений в дворовых пространствах и проведение других торжественных мероприятий.