Апельсиновые корки в компосте: 5 правил, чтобы не получить плесень

Апельсиновые корки многие по привычке считают мусором, хотя в компосте они действительно могут пригодиться. Это не строгая наука, но многие дачники замечают: органика разлагается ровнее, когда состав кучи разнообразный, а не только из травы и ботвы. Я тоже сначала относился к цитрусовой кожуре с недоверием, но после пары попыток стало понятно: проблема не в самих корках, а в том, как их закладывают.

Почему апельсиновые корки вообще стоит оставлять для компоста

Сами по себе корки не делают компост чудесным, но хорошо дополняют общую массу органики. На одном из российских сайтов о даче я встречал похожую рекомендацию: важен не отдельный продукт, а баланс материалов в куче.



Корки — это органические отходы, которые со временем перегнивают вместе с остальным содержимым компоста.



Они помогают разнообразить состав массы, особенно если у вас в куче постоянно одни и те же остатки.



Если добавлять их понемногу, а не сваливать всё сразу, неприятных сюрпризов обычно меньше.



Подсушенные или нарезанные кусочки включаются в процесс заметно спокойнее, чем крупные свежие полоски.



У меня лучше всего сработал простой подход: не копить огромный объём, а добавлять кожуру небольшими порциями. Когда я однажды высыпал в кучу сразу много свежих корок после праздников, верхний слой быстро стал влажным, тяжёлым и пах уже не так приятно, как хотелось бы.

Лайфхак: если корок накопилось много, разделите их на несколько частей и вносите постепенно в разные дни. Так компосту легче переработать добавку, а сама куча не превращается в липкий цитрусовый слой.

Как подготовить корки перед закладкой

Здесь как раз начинается всё самое важное. Просто бросить в компост целые половинки кожуры — решение ленивое, но не самое удачное. Чем лучше подготовка, тем меньше шансов на плесень и мошек.



Корки стоит промыть, чтобы убрать остатки сока и поверхностные загрязнения.



Затем их лучше нарезать небольшими кусочками. В исходном материале указаны фрагменты около 1–2 см, и это выглядит разумно: мелкие части быстрее смешиваются с общей массой.



Белую внутреннюю часть срезать не нужно — она тоже перегнивает, просто немного медленнее.



Если кожуры слишком много, часть можно подсушить и временно хранить в бумажном пакете.



Я пробовал закладывать и крупные полоски, и мелкую нарезку. Разница видна даже без особых знаний: маленькие кусочки быстрее теряются в общей массе, а длинные полосы потом ещё долго попадаются под лопатой.

Лайфхак: если не хочется каждый раз резать ножом, сложите корки стопкой и быстро пройдитесь кухонными ножницами прямо над отдельной ёмкостью. У меня это заняло около пяти минут, а возни оказалось меньше, чем я ожидал.

Как добавлять корки в компост без запаха и мошек

Главная ошибка — делать из цитрусовых отходов отдельный плотный слой. Тогда сверху образуется сырая масса, которая хуже проветривается. Именно в этот момент и начинаются жалобы на плесень, мошек и медленное разложение.



Не складывайте свежие очистки одной кучей в одном месте.



Распределяйте их по поверхности или между слоями другой органики.



Сразу прикрывайте корки скошенной травой, листьями, измельчённым картоном или тонким слоем земли.



Следите, чтобы в компосте были и влажные, и более сухие материалы, иначе масса слёживается.



Если видите, что сверху стало слишком сыро, аккуратно перемешайте участок с сухими добавками.



У меня однажды не оказалось под рукой травы, и я использовал немного рваного картона. Сработало вполне нормально: запах стал слабее, а поверхность перестала блестеть от лишней влаги. Такой приём выглядит слишком простым, но в быту именно он часто и спасает.

Елена Сергеева, дачница из Казани: «Я раньше выбрасывала апельсиновые корки без раздумий. Потом стала понемногу добавлять их в компост, но обязательно резать и прикрывать травой — куча стала выглядеть аккуратнее, и мошек заметно меньше».

Лайфхак: если вы только начали использовать цитрусовую кожуру, добавьте сначала небольшую порцию и посмотрите на состояние кучи через несколько дней. Так легче понять, хватает ли сухого материала и не переувлажнили ли вы верхний слой.

Каких ошибок лучше не допускать

С апельсиновыми корками всё довольно прозаично: они полезны ровно до того момента, пока вы не пытаетесь превратить компост в склад цитрусовых отходов. Тут лучше без фанатизма.



Не высыпайте мешок свежей кожуры в одну точку — это может замедлить разложение.



Не оставляйте корки открытыми на поверхности надолго, особенно в тёплую погоду.



Не добавляйте слишком много за один раз, если компост и так влажный.



Не ждите мгновенного результата: даже полезная органика не исчезает за день.



Честно говоря, именно ожидание быстрого эффекта чаще всего и сбивает с толку. Кажется, что раз корки тонкие, они должны исчезнуть почти сразу. На практике всё зависит от общего состояния кучи: влажности, перемешивания и того, чем ещё она заполнена.

Апельсиновые корки — не мусор, а вполне рабочая добавка для компоста, если использовать её спокойно и без крайностей. Лучше всего промывать кожуру, нарезать, вносить понемногу и сразу прикрывать другими материалами. Тогда компост не будет пахнуть слишком резко, а сама куча останется более ровной и удобной в уходе.