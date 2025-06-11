В Казани отец силой забрал у врачей свою 4-летнюю дочь с травмой

Судя по всему, мужчину зовут Олег. У девочки была серьезная рана на ноге. Он попросил халат и бахилы, объяснив, что должен быть рядом с ребенком, так как она сильно боится врачей. Когда ему отказали, Олег разбил стекло в процедурной. Девочку быстро перебинтовали и отдали отцу, который уехал на белом автомобиле "БМВ". Сегодня участковый планирует посетить его. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

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