В Казани завели уголовное дело за неуплату бизнесменом 55 млн рублей налогов

Факт неуплаты налогов с прибыли на общую сумму более 55 миллионов рублей довел 48-летнего бизнесмена в Казани до уголовного дела.

По данным пресс-службы СУ СКР по Татарстану, в течение 3 лет руководитель вносил в декларации ложные данные о фиктивном сотрудничестве с пятью контрагентами. Эта схема помогла уклониться от налогов на прибыль и добавочную стоимость.

Выявить махинации следователи смогли совместными усилиями сотрудников УЭБиПК МВД и УФНС по РТ.