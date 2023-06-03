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В Казани на предприниматели завели уголовное дело за неуплату 55 миллионов рублей налогов

В Казани завели уголовное дело за неуплату бизнесменом 55 млн рублей налогов
В Казани на предприниматели завели уголовное дело за неуплату 55 миллионов рублей налогов

Фото: открытые источники

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Факт неуплаты налогов с прибыли на общую сумму более 55 миллионов рублей довел 48-летнего бизнесмена в Казани до уголовного дела.

По данным пресс-службы СУ СКР по Татарстану, в течение 3 лет руководитель вносил в декларации ложные данные о фиктивном сотрудничестве с пятью контрагентами. Эта схема помогла уклониться от налогов на прибыль и добавочную стоимость.

Выявить махинации следователи смогли совместными усилиями сотрудников УЭБиПК МВД и УФНС по РТ.

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