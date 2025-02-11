В Казани 11 февраля иномарка снесла школьника на пешеходном переходе

11 февраля утром на улице Тазетдинова в Казани произошло серьезное ДТП. По информации городской Госавтоинспекции, автомобиль Renault сбил 11-летнего мальчика. Предварительно установлено, что инцидент случился на нерегулируемом пешеходном переходе.

На место оперативно прибыли медики. У ребенка выявили травмы головы и перелом ноги, после чего его госпитализировали в ДРКБ, пишет KazanFirst.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что на проспекте Ямашева в Казани образовалась серьезная пробка.

Некоторые водители, пытаясь избежать затора, выезжают на трамвайные пути.