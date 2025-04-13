В Казани, из-за проведения международных форумов, перекроют улицу Хади Такташ

В столице Татарстана скоро пройдут два масштабных мероприятия — KazanForum 2025 и форум министров образования «Формируя будущее». В связи с этим в городе введут временные ограничения на движение транспорта, сообщает «Бизнес Online».

Согласно проекту постановления, который сейчас проходит антикоррупционную проверку, улицу Хади Такташа перекроют от Спартаковской до Марселя Салимжанова. Ограничения будут действовать в два этапа:

с 15 по 17 мая — на время KazanForum 2025;

с 10 по 14 июня — в период форума министров образования.

Кроме того, с 12 по 19 мая на участке от улицы Чистопольской до въезда VSA-1 стадиона «Ак Барс Арена» организуют двухстороннее движение. Передвигаться без ограничений смогут только автомобили со специальными пропусками.

Форум KazanForum 2025 запланирован на 15–16 мая и станет важной площадкой для диалога между Россией и странами исламского мира. Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил посвятить пленарное заседание теме криптовалют и их роли в международных финансовых связях. В прошлом году форум собрал около 20 тысяч участников из 79 стран.

Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения и корректировать маршруты