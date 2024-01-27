В Казани хотят создать открытый летний бассейн на Кировской дамбе

На сессии стратегической бизнес-миссии агентства стратегических инициатив (АСИ) и корпорации "ВЭБ.РФ" глава института развития городов Республики Татарстан Наиля Зиннатуллина объявила, что Рустаму Минниханову, президенту Татарстана, будет представлен проект открытого летнего бассейна на Кировской дамбе в Казани.

По ее словам, рекреационный комплекс уже готов, а команда с нетерпением ждет ближайшей недели, чтобы его представить. Кроме того, Институт развития городов Татарстана поделится своими планами на 2024 год.