В Казани дамбы и плотины проверят на риски затоплений

В Казани запланировано проведение оценки технического состояния гидротехнических сооружений. Об этом говорится в тендере, опубликованном на портале госзакупок.

Цель проверки — выявить потенциальные риски затопления и подтопления, чтобы обеспечить надежную инженерную защиту городских территорий.

На выполнение данных работ МУП «Водоканал» выделяет более 27 миллионов рублей. Подрядчику предстоит оценить состояние 35 гидротехнических объектов, включая дамбы «Дубки», Нижне- и Верхне-Зареченскую, Портовую, Волжскую, Южную, Федосеевскую, а также Кремлевскую набережную, Кремлевскую транспортную, Адмиралтейскую транспортную и плотины Нижнюю и Верхнюю.

Срок действия контракта до 30 декабря 2025 года.