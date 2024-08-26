В Казани будет работать чат-бот для проверки штрафов

В Казани будет запущен чат-бот под названием «Штрафы админкомиссии», который поможет гражданам получать информацию о своих штрафах и способах их уплаты. Он также предоставит данные о нарушениях и позволит подписаться на уведомления о новых штрафах. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Чат-бот начнет функционировать в полном объеме в следующем месяце. Информация о штрафах будет отображаться в личных кабинетах пользователей на Едином портале государственных услуг, аналогично тому, как это осуществляется для штрафов ГАИ.

В этом году было рассмотрено примерно 135 тысяч случаев нарушений правил благоустройства, оформлено 135 288 протоколов и наложено штрафов на общую сумму 350 миллионов рублей.